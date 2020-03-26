В семье легендарного футболиста Пеле произошла трагедия

В семье легенды мирового футбола Пеле произошла трагедия – умер его родной брат Жаир Арантес ду Насименту, более известный как Зека.

Об этом сообщает Globo Esporte.

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По информации издания, причиной смерти бывшего футболиста стал рак простаты.

Зека Насименту – младший брат Пеле. С 1961 до 1962 года он выступал за "Сантос", но провел за команду всего 15 матчей, в которых забил 4 гола. После этого брат Пеле покинул профессиональный футбол и сосредоточился на семейном бизнесе.

Похороны состоятся в четверг, 26 марта, на мемориальном кладбище в Сантосе. На данный момент неизвестно, сможет ли присутствовать на церемонии сам Пеле, который перенес операцию по замене тазобедренного сустава в феврале 2020 года. Ранее Эдиньо, сын Пеле, сообщил, что у отца возникли проблемы с реабилитацией.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! pic.twitter.com/5mHy9c3Anb — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) March 26, 2020

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