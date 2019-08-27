В Сербии футболист забил позорный гол и спровоцировал массовую драку на поле: видео

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Массовая драка футболистов в матче Металац – Бачка
Массовая драка футболистов в матче Металац – Бачка / fkmetalac.rs

На матче чемпионата Сербии между "Металацом" и "Бачкой" произошла массовая драка между футболистами обеих команд.

Под конец первого тайма один из игроков "Бачки" получил травму. Футболисты "Металац" не стали выбивать мяч за пределы поля, соблюдая правила fair play, и продолжили свою атаку.

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Никола Гробович, как ни в чем не бывало, вышел один на один с голкипером и открыл счет. Это произошло на 45-й минуте.

Игроки "Бачки" практически в полном составе пытались поквитаться с оппонентом. Началась драка, которая завершилась тремя удалениями – одно у хозяев и два у гостей.

К слову, арбитр матча гол засчитал, а поединок завершился победой "Металаца" со счетом 2:0.

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Теги: Спорт Футбол
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