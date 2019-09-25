В шаге от истории: видеообзор матча Украина – Сербия в четвертьфинале чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по волейболу мало того, что впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, да еще и серьезно поборолась с топовой Сербией за полуфинал турнира.

Мужская сборная Украины проиграла Сербии (2:3) в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу, который проходит с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Голландии.

Обзор матча: Украина в сверхнапряженном матче уступила Сербии в четвертьфинале волейбольного Евро-2019

Видеообзор лучших моментов матча Украина – Сербия

Сборная Украины смогла осуществить маленькую сенсацию и отобрать 2 сета у лидера европейского волейбола – Сербии. До матча с украинцами Сербия за 6 матчей проиграла лишь 1 сет. Также выход в 1/4 финала обеспечил Украине участие в следующем чемпионате Европы.

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