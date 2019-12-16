В "Шахтере" впервые прокомментировали результаты жеребьевки Лиги Европы

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов и главный тренер Луиш Каштру прокомментировали жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий клуб встретится с португальской "Бенфикой".

По мнению Кривцова, "Шахтер" может победить португальский клуб.

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Считаю, "Шахтеру" вполне по силам одолеть "Бенфику". Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. "Бенфика" любит контролировать мяч, совершать быстрые контратаки,

– цитирует Кривцова сайт "горняков".

Вместе с тем, Сергей убежден, что "Шахтера" ждут очень тяжелые матчи с португальцами.

В Португалии все любят атаковать, проводить много времени с мячом, и мало команд с оборонным стилем. "Бенфика" среди сильнейших клубов Португалии. Нас ждут очень интересные матчи,

– добавил футболист.

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В то же время Луиш Каштру заявил, что на стадии 1/16 финала Лиги Европы все клубы качественные и сильные и "Бенфика" не исключение.

"Бенфика" является очень прочной, занимает первое место в чемпионате Португалии. Двое игроков – Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили вместе 23 гола. Однако она является прочной именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими качествами, прекрасно ориентирована Бруну Лаже,

– заявил тренер "Шахтера".

По словам Каштру, ключевым в противостоянии будут зимние сборы, на которые "горняки" отправятся 20 января. "Что касается противостояния, мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти ко второму матчу оптимистично", – добавил португалец.

Первая игра между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове. Ответный матч пройдет 27 февраля в Лиссабоне.