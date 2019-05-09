В словаре под определением "лучший боксер мира" будет фото Ломаченко, – экс-чемпион мира

44 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира и эксперт Sky Sports Джонни Нельсон считает Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) лучшим боксером мира.

Тем не менее, Джонни Нельсон надеется на то, что Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) даст бой украинцу.

Читайте также: Появился неожиданный претендент на чемпионский пояс Ломаченко

Это очень и очень сложный вызов. Мы видели, как Ломаченко разобрал Кроллу. Ломаченко лучше всех остальных. Когда он победил Кроллу, то даже не переключался с первой передачи. Ломаченко – самый сильный соперник. Когда вы откроете словарь и найдете там определение термина "лучший боксер мира", то там будет фото Ломаченко.

"Не рано ли Кэмпбеллу встречаться Ломаченко? У Люка нет выбора, потому что он стал обязательным претендентом на пояс WBC и получил свою возможность сразиться за титул. Ломаченко – действующий чемпион, но WBC сделал его автоматическим претендентом. Так что Люку нужно взять все свои яйца из корзины и идти ломать", – сказал британский эксперт.

Спорт 24 писал, что следующий бой украинец Василий Ломаченко проведет против британца Люка Кэмпбелла. Всемирный боксерский совет WBC официально обязал украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе организовать бой за свой пояс против Кэмпбелла.

Промоутер Ломаченко Боб Арум хочет провести поединок за пояса украинца WBA и WBO, а также вакантный титул WBC в августе-сентябре текущего года в Англии.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
сегодня
16892
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" – финалисты Лиги чемпионов
сегодня 08:50 "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" – финалисты Лиги чемпионов
179
От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
7 мая 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
Станіслав Безушко 119
Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"
8 мая 19:24 Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"
460
Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили приговор суда
8 мая 16:45 Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили приговор суда
348
Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: соперник – Люк Кэмпбелл
7 мая 18:23 Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: соперник – Люк Кэмпбелл
384
Новости
Больше новостей
Залиште відгук