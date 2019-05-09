В словаре под определением "лучший боксер мира" будет фото Ломаченко, – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира и эксперт Sky Sports Джонни Нельсон считает Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) лучшим боксером мира.

Тем не менее, Джонни Нельсон надеется на то, что Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) даст бой украинцу.

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Это очень и очень сложный вызов. Мы видели, как Ломаченко разобрал Кроллу. Ломаченко лучше всех остальных. Когда он победил Кроллу, то даже не переключался с первой передачи. Ломаченко – самый сильный соперник. Когда вы откроете словарь и найдете там определение термина "лучший боксер мира", то там будет фото Ломаченко.

"Не рано ли Кэмпбеллу встречаться Ломаченко? У Люка нет выбора, потому что он стал обязательным претендентом на пояс WBC и получил свою возможность сразиться за титул. Ломаченко – действующий чемпион, но WBC сделал его автоматическим претендентом. Так что Люку нужно взять все свои яйца из корзины и идти ломать", – сказал британский эксперт.

Спорт 24 писал, что следующий бой украинец Василий Ломаченко проведет против британца Люка Кэмпбелла. Всемирный боксерский совет WBC официально обязал украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе организовать бой за свой пояс против Кэмпбелла.

Промоутер Ломаченко Боб Арум хочет провести поединок за пояса украинца WBA и WBO, а также вакантный титул WBC в августе-сентябре текущего года в Англии.

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