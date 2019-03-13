В спорте с трех лет, а с четырех бегаю кроссы, – чемпионка Европы лучница Жанна Наумова
В начале марта 2019 года 16-летняя львовянка Жанна Наумова завоевала золото среди юниорок на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении среди взрослых спортсменов и юниоров. Также она добавила в свою коллекцию серебряную награду в командных соревнованиях. В интервью девушка рассказала о занятиях боевыми искусствами, сколько стоит заниматься стрельбой из лука и для чего нужен тренер.
– Кто-то еще в семье занимался или занимается стрельбой из лука?
– Стреляла старшая на 7 лет сестра, но сейчас переехала на учебу в Польшу, поэтому забросила. В нашем случае система дала сбой, потому что она пошла стрелять из-за меня, а не наоборот, как обычно. Она занималась для себя, потому что пришла в спорт в старшем возрасте, хотя еще можно было достичь успехов. Но больше отдавалась учебе. Учится на еколога.
– Когда именно Вы начали заниматься стрельбой из лука?
– В десять лет. Хотя во Львовской школе стрельбы из лука набирают детей минимум с 12 лет. Считается, что это оптимальный возраст для того, чтобы сконцентрировать свое внимание и знать чего ты хочешь. Но меня взяли раньше, в 10 лет.
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– Почему всех берут с 12 лет стрелять, а Вас приняли в 10?
– Я уже имела хорошую физическую подготовку и сказали, что можно и, возможно, "выйдут из меня люди".
– Какими видами спорта занимались до стрельбы из лука?
Боксом, вольной борьбой, карате и тайквондо. У меня были более боевые виды спорта. У меня папа пятиборец, поэтому в спорте я с трех лет, а в четыре года уже бегала кроссы по Брюховичах вместе с папой. Он меня постоянно поощрял.
– Почему не продолжили заниматься этими видами спорта?
– Не очень хорошо, когда девочка приходит с синяками и опухшим лицом. Иногда и в платье надо выйти, и быть красивой. А ты идешь с большим синяком на ноге, и не знаешь как его прикрыть. Плюс, не очень люблю получать удары в лицо – это немножко больно.
– Почему выбрали именно лук?
– Захотелось чего-то более спокойного, но с большим азартом. Пришла к отцу и сказала, что хочу на стрельбу из лука. Он поддержал и сказал, что если буду заниматься постоянно, то переведет. И так уже шестой год стреляю.
– Боевые искусства – это взрывной характер, а стрельба – спокойный...
– У меня сильный характер. Тренеры сих пор не могут во всем разобраться. Часто ссоримся, потому что все должно быть так, как я хочу. Я очень упрямая и личный тренер страдает. Но миримся. Сейчас стараюсь себя сдерживать, наверное немножко повзрослела.
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– Расскажите из чего состоит лук и какой вес всего оборудования с которым работаете.
– Лук состоит из рукоятки, плеч, тетивы, системы для стабилизации лука, чтобы не было вибрации, прицела, кликера, плунжера для коррекции вылета стрелы. Лук с кейсом весит 18 килограммов. Без кейса максимум 16 килограммов. Мне немножко трудно с весом 50 килограм. Особенно, когда в аэропорту, потому что есть еще сумка с вещами, которая последний раз весила 21 килограмм. С собой надо иметь форму и кроссовки для стрельбы, основные и запасные. На Юношеские олимпийские игры надо было иметь запасной лук, потому веса было немного больше.
– На старте карьеры такой же вес лука был?
– Когда начинала, то вес был значительно меньше. Не было необходимости иметь второй лук, все новое. Мы стреляли из старых советских рукояток, деревянных или литых из алюминия. Я с такой рукояткой сделала мастера спорта.
– Нужно рукоятки переделывать под себя?
– Да. Иногда заказываем рукоятки, а они приходят кривые, с браком, или плечи кривые. Надо чтобы все было по линии, поэтому приходится подгонять.
– Какова стоимость лука и другого оборудования?
– Рукоятка – 500 евро, плечи – 800, система – 400, прицел – 400, плунжер – 40, полочка – 40, кейс – 350, стрелы карбоновые (1 комплект из 12 стрел) – 500, стрелы алюминиевые (1 комплект) – 150 . Но карбоновых стрел надо два комплекта. Один зачетный, один тренировочный.
– Кто за это платил?
– В начале было трудно, потому что не было, чтобы выдавали. Все понемногу помогали. Мой первый тренер дал мне рукоятку. Лук выдало Училище физической культуры, а второй запасной лук дали на Юношеских олимпийских играх.
– Для чего нужен тренер по стрельбе из лука?
– У нас есть такая проблема, как технические выстрелы. Все выстрелы, чтобы лететь вместе, должны быть одинаковыми. Не каждый человек может сделать одинаковые выстрелы, это физиологически трудно. Тренер подбирает такую технику, чтобы это было сделать легче. Выстрелы должны быть если не идеальные, то хотя бы одинаковые. Также психологическая подготовка, физическая. Когда все валится из рук, то тренер приходит и говорит продолжать делать, потому что если сейчас остановиться, то потом будет еще хуже.
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– Кто тренировал и тренирует Вас и какие они в тренировочном процессе и на соревнованиях?
– Мой первый тренер – Александр Калиниченко (сейчас президент Львовской областной федерации стрельбы из лука – прим. авт.). Сейчас личный тренер – Светлана Колядинцева.
Я с таким характером, очень часто ссорюсь с тренерами. У меня тренер женщина, поэтому часто на меня обижается. Но все понимаю, и потом прихожу и прошу прощения. С первым тренером на соревнования не ездила. Впервые поехала со Светланой Александровной. Она не кричит, а старается все спокойно объяснять. А тренер сборной иногда кричит, даже может ругаться. Я говорю: "О Боже, ну как так можно?", но все равно делаю так надо и что от меня хотят.
– Перед чемпионатом Европы анонсировали появление в команде психолога...
– Да, есть психолог. Я работала уже на взрослых собраниях с психологом. И сейчас поработала. Весьма помогает. Упражнения и тесты я прошла очень хорошо. Психолог – это плюс, но в зависимости какой он. У нас иногда нанимают людей, не очень этических. Они поднимают темы, что я однажды сидела и плакала. С новой психологом я встречалась раньше, и могу с ней хорошо работать.
–Травмы от лука были?
– В начале карьеры, когда начала выезжать, то получила травму плеча. Сейчас она хроническая. Я дважды в год должна идти на курс массажа и реабилитации, чтобы хорошо себя чувствовать.
– Какую физическую подготовку Вы проходите?
– Делаю акцент на спину и тренировки на выносливость. Не важно, какие именно упражнения. Это может быть бег, стоять в планке. Для стрельбы из лука требуется спина, поэтому надо подтягиваться. Но я этого не люблю. Тренируюсь тогда, когда есть время. Преимущественно иду перед стрельбой.
– Как проходит Ваш день?
– Поскольку учусь в спортивном училище, то есть возможность ходить на две тренировки в день. У меня утром школа, потом 4-5 часов тренировки. После этого бассейн, чтобы расслабиться и поплавать в воде, а затем домой спать.
– После того, как сгорел манеж для стрельбы из лука, где тренируетесь?
– На велотреке. Нам на пятом этаже поставили 5 щитов. Но у нас приходит на тренировку людей 50, поэтому мы напоминаем львовскую маршрутку утром. Когда будет тепло, то есть где стрелять, а сейчас вынуждены в таких условиях быть. Также нам на треке поставили щит. Приходим в 7:30 утра и до 10:00, потому что потом у атлетов тренировки.
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– Какая разница между тренировками и соревнованиями в зале и на улице?
– Ветер, солнце, погодные условия. Зимой мы стреляем на 18 метров, а летом на длинные дистанции – 50, 60.
– Какая дистанция легче?
– Конечно, 60 метров. 18 метров – это одни технические выстрелы. Мишень близко, поэтому надо хорошо держать левую руку, выдерживать прицел. А 60 – немножко ветер, под вынес и оно себе летит. Если не попадаешь, то можно сказать: "Это не я, а ветер".
– Чем интересуетесь, кроме спорта и стрельбы из лука?
– Я рисую. Иногда в ванной пою. Рисую в зависимости от настроения. Иногда графика, иногда пейзажи или натюрморты. Для меня это отдых и хобби. Для чего-то другого нет времени.
– Как родители относятся к занятиям спортом, отсутствием дома и жертвованием учебой?
– Папа смирился. Я стараюсь больше времени посвящать семье когда приезжаю. Поддерживают, но знают, когда дать "пинка", чтобы мотивировать.
– Когда и почему пошли учиться во Львовское училище физической культуры?
– Я пошла на девятый класс. Долго колебалась. До этого училась в специализированной школе №57 им. Короля Даниила Галицкого. Но произошел конфликт с одной из учительниц, что стало для меня шоком, не знала, что делать. Поэтому решили забрать документы и пойти в училище.
– Как в школе реагировали на то, что Вы занимаетесь стрельбой из лука?
Не связывала обучение и спорт. Но часто приходилось пропускать уроки через собрания и выезды. Я не успевала догнать материал. Постоянно приходила, и мы сразу писали контрольные. Некоторые переписывала, просила досдавать устно. Если успевала, то меньше времени оставалось на тренировку и отдых. Бывало такое, что в час ночи засыпала на книгах.
– После училища где планируете дальше учиться?
– Это очень тяжелый выбор. У меня идет подготовка к ВНО, а я за книги не берусь, потому что нет времени. После возвращения с чемпионата Европы сразу еду на соревнования в Харьков. Вполне вероятно, что пойду учиться в медицинский на педагога.
Через несколько дней читайте на сайте Спорт24 вторую часть интервью с Жанной Наумовой.