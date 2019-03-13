В спорте с трех лет, а с четырех бегаю кроссы, – чемпионка Европы лучница Жанна Наумова

В начале марта 2019 года 16-летняя львовянка Жанна Наумова завоевала золото среди юниорок на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении среди взрослых спортсменов и юниоров. Также она добавила в свою коллекцию серебряную награду в командных соревнованиях. В интервью девушка рассказала о занятиях боевыми искусствами, сколько стоит заниматься стрельбой из лука и для чего нужен тренер.

– Кто-то еще в семье занимался или занимается стрельбой из лука?

– Стреляла старшая на 7 лет сестра, но сейчас переехала на учебу в Польшу, поэтому забросила. В нашем случае система дала сбой, потому что она пошла стрелять из-за меня, а не наоборот, как обычно. Она занималась для себя, потому что пришла в спорт в старшем возрасте, хотя еще можно было достичь успехов. Но больше отдавалась учебе. Учится на еколога.

– Когда именно Вы начали заниматься стрельбой из лука?

– В десять лет. Хотя во Львовской школе стрельбы из лука набирают детей минимум с 12 лет. Считается, что это оптимальный возраст для того, чтобы сконцентрировать свое внимание и знать чего ты хочешь. Но меня взяли раньше, в 10 лет.

Читайте также: НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту

– Почему всех берут с 12 лет стрелять, а Вас приняли в 10?

– Я уже имела хорошую физическую подготовку и сказали, что можно и, возможно, "выйдут из меня люди".

– Какими видами спорта занимались до стрельбы из лука?

Боксом, вольной борьбой, карате и тайквондо. У меня были более боевые виды спорта. У меня папа пятиборец, поэтому в спорте я с трех лет, а в четыре года уже бегала кроссы по Брюховичах вместе с папой. Он меня постоянно поощрял.

– Почему не продолжили заниматься этими видами спорта?

– Не очень хорошо, когда девочка приходит с синяками и опухшим лицом. Иногда и в платье надо выйти, и быть красивой. А ты идешь с большим синяком на ноге, и не знаешь как его прикрыть. Плюс, не очень люблю получать удары в лицо – это немножко больно.

– Почему выбрали именно лук?

– Захотелось чего-то более спокойного, но с большим азартом. Пришла к отцу и сказала, что хочу на стрельбу из лука. Он поддержал и сказал, что если буду заниматься постоянно, то переведет. И так уже шестой год стреляю.

– Боевые искусства – это взрывной характер, а стрельба – спокойный...

– У меня сильный характер. Тренеры сих пор не могут во всем разобраться. Часто ссоримся, потому что все должно быть так, как я хочу. Я очень упрямая и личный тренер страдает. Но миримся. Сейчас стараюсь себя сдерживать, наверное немножко повзрослела.

Читайте также: НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смене гражданства и помощи АТОшникам

– Расскажите из чего состоит лук и какой вес всего оборудования с которым работаете.

– Лук состоит из рукоятки, плеч, тетивы, системы для стабилизации лука, чтобы не было вибрации, прицела, кликера, плунжера для коррекции вылета стрелы. Лук с кейсом весит 18 килограммов. Без кейса максимум 16 килограммов. Мне немножко трудно с весом 50 килограм. Особенно, когда в аэропорту, потому что есть еще сумка с вещами, которая последний раз весила 21 килограмм. С собой надо иметь форму и кроссовки для стрельбы, основные и запасные. На Юношеские олимпийские игры надо было иметь запасной лук, потому веса было немного больше.

– На старте карьеры такой же вес лука был?

– Когда начинала, то вес был значительно меньше. Не было необходимости иметь второй лук, все новое. Мы стреляли из старых советских рукояток, деревянных или литых из алюминия. Я с такой рукояткой сделала мастера спорта.

– Нужно рукоятки переделывать под себя?

– Да. Иногда заказываем рукоятки, а они приходят кривые, с браком, или плечи кривые. Надо чтобы все было по линии, поэтому приходится подгонять.

– Какова стоимость лука и другого оборудования?

– Рукоятка – 500 евро, плечи – 800, система – 400, прицел – 400, плунжер – 40, полочка – 40, кейс – 350, стрелы карбоновые (1 комплект из 12 стрел) – 500, стрелы алюминиевые (1 комплект) – 150 . Но карбоновых стрел надо два комплекта. Один зачетный, один тренировочный.

– Кто за это платил?

– В начале было трудно, потому что не было, чтобы выдавали. Все понемногу помогали. Мой первый тренер дал мне рукоятку. Лук выдало Училище физической культуры, а второй запасной лук дали на Юношеских олимпийских играх.

– Для чего нужен тренер по стрельбе из лука?

– У нас есть такая проблема, как технические выстрелы. Все выстрелы, чтобы лететь вместе, должны быть одинаковыми. Не каждый человек может сделать одинаковые выстрелы, это физиологически трудно. Тренер подбирает такую ​​технику, чтобы это было сделать легче. Выстрелы должны быть если не идеальные, то хотя бы одинаковые. Также психологическая подготовка, физическая. Когда все валится из рук, то тренер приходит и говорит продолжать делать, потому что если сейчас остановиться, то потом будет еще хуже.

Читайте также: Тренер сборной – это такая должность, что все ждут, когда ты обоср**ся, – Антон Никулин

– Кто тренировал и тренирует Вас и какие они в тренировочном процессе и на соревнованиях?

– Мой первый тренер – Александр Калиниченко (сейчас президент Львовской областной федерации стрельбы из лука – прим. авт.). Сейчас личный тренер – Светлана Колядинцева.

Я с таким характером, очень часто ссорюсь с тренерами. У меня тренер женщина, поэтому часто на меня обижается. Но все понимаю, и потом прихожу и прошу прощения. С первым тренером на соревнования не ездила. Впервые поехала со Светланой Александровной. Она не кричит, а старается все спокойно объяснять. А тренер сборной иногда кричит, даже может ругаться. Я говорю: "О Боже, ну как так можно?", но все равно делаю так надо и что от меня хотят.

– Перед чемпионатом Европы анонсировали появление в команде психолога...

– Да, есть психолог. Я работала уже на взрослых собраниях с психологом. И сейчас поработала. Весьма помогает. Упражнения и тесты я прошла очень хорошо. Психолог – это плюс, но в зависимости какой он. У нас иногда нанимают людей, не очень этических. Они поднимают темы, что я однажды сидела и плакала. С новой психологом я встречалась раньше, и могу с ней хорошо работать.

–Травмы от лука были?

– В начале карьеры, когда начала выезжать, то получила травму плеча. Сейчас она хроническая. Я дважды в год должна идти на курс массажа и реабилитации, чтобы хорошо себя чувствовать.

– Какую физическую подготовку Вы проходите?

– Делаю акцент на спину и тренировки на выносливость. Не важно, какие именно упражнения. Это может быть бег, стоять в планке. Для стрельбы из лука требуется спина, поэтому надо подтягиваться. Но я этого не люблю. Тренируюсь тогда, когда есть время. Преимущественно иду перед стрельбой.

– Как проходит Ваш день?

– Поскольку учусь в спортивном училище, то есть возможность ходить на две тренировки в день. У меня утром школа, потом 4-5 часов тренировки. После этого бассейн, чтобы расслабиться и поплавать в воде, а затем домой спать.

– После того, как сгорел манеж для стрельбы из лука, где тренируетесь?

– На велотреке. Нам на пятом этаже поставили 5 щитов. Но у нас приходит на тренировку людей 50, поэтому мы напоминаем львовскую маршрутку утром. Когда будет тепло, то есть где стрелять, а сейчас вынуждены в таких условиях быть. Также нам на треке поставили щит. Приходим в 7:30 утра и до 10:00, потому что потом у атлетов тренировки.

Читайте также: В каратэ – надо четко почувствовать дистанцию, момент и нанести удар, – Екатерина Кривая

– Какая разница между тренировками и соревнованиями в зале и на улице?

– Ветер, солнце, погодные условия. Зимой мы стреляем на 18 метров, а летом на длинные дистанции – 50, 60.

– Какая дистанция легче?

– Конечно, 60 метров. 18 метров – это одни технические выстрелы. Мишень близко, поэтому надо хорошо держать левую руку, выдерживать прицел. А 60 – немножко ветер, под вынес и оно себе летит. Если не попадаешь, то можно сказать: "Это не я, а ветер".

– Чем интересуетесь, кроме спорта и стрельбы из лука?

– Я рисую. Иногда в ванной пою. Рисую в зависимости от настроения. Иногда графика, иногда пейзажи или натюрморты. Для меня это отдых и хобби. Для чего-то другого нет времени.

– Как родители относятся к занятиям спортом, отсутствием дома и жертвованием учебой?

– Папа смирился. Я стараюсь больше времени посвящать семье когда приезжаю. Поддерживают, но знают, когда дать "пинка", чтобы мотивировать.

– Когда и почему пошли учиться во Львовское училище физической культуры?

– Я пошла на девятый класс. Долго колебалась. До этого училась в специализированной школе №57 им. Короля Даниила Галицкого. Но произошел конфликт с одной из учительниц, что стало для меня шоком, не знала, что делать. Поэтому решили забрать документы и пойти в училище.

– Как в школе реагировали на то, что Вы занимаетесь стрельбой из лука?

Не связывала обучение и спорт. Но часто приходилось пропускать уроки через собрания и выезды. Я не успевала догнать материал. Постоянно приходила, и мы сразу писали контрольные. Некоторые переписывала, просила досдавать устно. Если успевала, то меньше времени оставалось на тренировку и отдых. Бывало такое, что в час ночи засыпала на книгах.

– После училища где планируете дальше учиться?

– Это очень тяжелый выбор. У меня идет подготовка к ВНО, а я за книги не берусь, потому что нет времени. После возвращения с чемпионата Европы сразу еду на соревнования в Харьков. Вполне вероятно, что пойду учиться в медицинский на педагога.

Через несколько дней читайте на сайте Спорт24 вторую часть интервью с Жанной Наумовой.