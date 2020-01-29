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В США отменили два баскетбольных матча из-за подозрения на коронавирус

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Университет Майами / 34travel

Два баскетбольных матча студенческих команд в США отменили из-за подозрения на коронавирус. Все из-за двух студентов, у которых, вероятно, обнаружили китайский коронавирус.

Речь идет о двух студентах из Университета Майами, что в штате Огайо. Один из студентов – иностранец. Он вместе с еще одним студентом недавно вернулся из путешествия в Китай, сообщает Fox19.

После этого в них были выявлены некоторые симптомы, аналогичные тем, что и при заболевании китайским коронавирусом. У них взяли необходимые анализы, которые будут готовы к концу недели. Пока же их изолировали.

 
Коронавирус — симптомы
  • Лихорадка
  • Головная боль
  • Кашель
  • Затрудненное дыхание
  • Слабость

После этого в университете решили перенести два баскетбольных матча, которые были запланированы. Один из них – мужской команды, второй женской. При этом о причастности студентов, которые, вероятно, заболели китайским коронавирусом, к этим командам не указаны.

Стоит отметить, что из-за вспышки коронавируса в Китае из страны переносят или отменяют международные соревнования. Так, матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград. А оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, который должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо". После этого международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.

Что стоит знать о китайскиом коронавирусе:

  • Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно мигрирует по миру. По состоянию на 29 января подтверждены почти 6094 случаев заболевания и 132 летальных случая в Китае. В мире зараженными коронавирусом выявлены 49 человек. Смертельных случаев пока не зафиксировано.
  • В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания.
  • 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко. В связи с этим во многих странах сейчас усиленный контроль на границах и в аэропортах.
  • 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний. Заметим, что при лечении коронавирус антибиотики неэффективны, а от заражения не спасет марлевая повязка. Зато рекомендуют защищаться с помощью респираторов N95 или FFP2.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Баскетбол Спорт Коронавирус 2020 Здоровье
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