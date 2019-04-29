В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспор": погиб игрок сборной Чехии

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ФК "Аланьяспор" попал в ДТП
ФК "Аланьяспор" попал в ДТП

Автобус, который перевозил футбольную команду "Аланьяспор", слетел с дороги недалеко от города Алания, в результате чего погиб футболист Йосеф Шурал, а еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба на своей странице в Facebook.

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Возвращаясь после поединка против Кайсериспора, наш микроавтобус попал в ДТП, в результате которого пострадали семеро игроков. Йосеф Шурал получил серьезные ранения и был доставлен в частную клинику Алании, но, несмотря на все усилия медиков, спасти футболиста не удалось,
– говорится в сообщении.

Шурал вылетел из микроавтобуса через открытую дверь и после удара головой умер в больнице. Остальные шесть игроков команды не пострадали.

Игрок провел 20 матчей в составе сборной Чехии, забив 1 гол. Он играл на Евро-2016, а также провел 6 минут в матче со сборной Украины в октябре прошлого года в Лиге наций (0:1).

До "Аланьяспора" Шурал выступал за "Збройовка Брно", "Слован Либерец" и пражскую "Спарту".

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Теги: Новости Спорта Новости Турции Спорт Футбол
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