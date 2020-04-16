В УЕФА назвали точные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в конце августа из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжаются.

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Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а остальные турнира – в августе.

В свою очередь, финал Лиги Европы может пройти 26 августа.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и команды смогут беспрепятственно перемещаться по Европе.

На данный момент в Европе остановлены все лиги, кроме белорусской. Поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены на стадии 1/8 финала.

В Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" и "Атлетико".

Украинский "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Второй матч пока не сыграли.

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