В УЕФА назвали точные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в конце августа из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает The Telegraph, УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжаются.
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Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а остальные турнира – в августе.
В свою очередь, финал Лиги Европы может пройти 26 августа.
УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.
Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и команды смогут беспрепятственно перемещаться по Европе.
- На данный момент в Европе остановлены все лиги, кроме белорусской. Поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены на стадии 1/8 финала.
- В Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" и "Атлетико".
- Украинский "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Второй матч пока не сыграли.
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