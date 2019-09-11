В УЕФА определились с новым названием для третьего еврокубка

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В УЕФА определились с новым названием для третьего еврокубка

В 2021 году в Европе стартует новый международный турнир для клубов. Однако в УЕФА долго не могли придумать ему название.

В документах организации новый турнир проходил под названием "Лига Европы 2".

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По данным немецких СМИ, турнир решили назвать Лига конференции – Europa Conference League. Участие в групповом этапе турнира примут 32 команды – по 4 клуба в 8 группах. В 1/8 финала выйдут победители групп. Команды, которые займут вторые места, сыграют стыковые матчи с команды, которые займут третье место в группе Лиги Европы.

Пока в УЕФА работают над тем, чтобы свести все три турнира к логической взаимосвязи. Ведь организация не планирует увеличивать количество мест для федераций в еврокубках.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
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