В УЕФА рассказали, когда Украина и Россия смогу сыграть между собой футбольный матч

Украинские и российские клубы, а также сборные обеих стран пытаются разводить в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Эту тему в очередной раз прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин.

Он напомнил, что это делается в целях безопасности. И отметил, что в УЕФА по аналогии с Украиной и Россией также разводят Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, а также Испанию и Гибралтар.

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Относительно матчей между Украиной и Россией, то пока в УЕФА не видят возможности для проведения таких игр. Но не исключают возможности, что матч между этими сборными может произойти.

"Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока не время принимать это решение. История знала множество разных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему этого не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", – заявил Чеферин.

Напомним, Украина и Россия имеют шансы пробиться на Чемпионат Европы 2020 года. Однако обе команды точно не встретятся на групповом этапе. Следовательно Украина не сыграет в российском Санкт-Петербурге, который примет матчи.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года и пройдет в 12 городах в 12 странах. Оба матча полуфинала и финал примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.