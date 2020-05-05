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В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео

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Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев / Фото из открытых источников

5 мая, свой день рождения празднует легендарный плеймейкер киевского "Динамо" последней эпохи Лобановского Юрий Калитвинцев.

Официальная Twitter-страница УЕФА к 52-летию футболиста вспомнила его гол в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов 1997/98, пишет 24 канал.

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Видео гола Калитвинцева

Что известно о карьере Калитвинцева в Украине?

В 1994 году Юрий Калитвинцев был приглашен в киевское "Динамо" президентом клуба Григорием Суркисом, отклонив предложение московского "Торпедо". В киевском "Динамо" Юрий Калитвинцев стал диспетчером команды, через него в значительной степени строилась возрожденная игра, "Динамо" снова серьезно вышло на европейскую арену.

После обвинений Валерия Лобановского в проигрыше четвертьфинального матча Лиги чемпионов туринскому "Ювентусу" в 1998 году перешел в турецкий "Трабзонспор", но покинул команду через несколько месяцев из-за невыплаты зарплаты. Карьеру футболиста закончил в 2000 году в киевском ЦСКА.

За сборную Украины провел 22 матча, забил один гол, изменив российское гражданство на украинское.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта ФК Барселона Динамо Лига чемпионов Спорт Футбол
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