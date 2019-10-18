Боя Конора Макгрегора с Фрэнки Эдгаром не будет: в UFC объяснили причину

Конор Макгрегор планировал вернуться в октагон еще в 2019 году. И хотел провести бой против Фрэнки Эдгара, который является чемпионом UFC в легком весе. Но такой бой не состоится.

О том, что UFC не планирует организовывать бой между Макгрегором и Эдгаром, рассказал президент организации Дана Вайт.

"Конору нравится драться, и он хочет сделать это еще раз. Но драться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже. Он должен был встретиться с Алджамейном Стерлингом, но тот получил травму. Карьера Фрэнки близится к завершению. он снова может побороться за титул. А организовывать его битву с Конором не имеет смысла ", – заявил Уайт.

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При этом он добавил, что следующий бой Конора Макгрегора таки состоится в 2020 году. Однако кто будет его возможным соперником – пока неизвестно.