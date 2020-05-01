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В Украине два клуба выступили против доигрывания сезона

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Сергей Макаров
Сергей Макаров / ПФЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о перспективах возобновления сезона в Первой и Второй лигах.

Клубы Первой лиги "Черноморец" и "Минай" заявили о том, что они не видят перспектив, чтобы чемпионат был доигран. Об этом Макаров рассказал в интервью "Футбол 1".

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На данный момент "Черноморец" и "Минай" заявили о том, что они не видят перспектив, чтобы чемпионат был доигран. Эти два клуба на недавнем совещании четко заявили о своей позиции. Они говорят, что сейчас это уже нереально, точка невозврата пройдена.

"Дело в том, что до сих пор не понятна позиция правительства. Да, они опубликовали свои пять этапов выхода из карантина, но пока ничего не принято. А клубам нужна конкретика. Транспорт ходит? Нет. Гостиницы, кафе, рестораны работают? Нет. А если эти заведения откроются не во всех регионах, как тогда быть? Те же расходы: на дезинфекцию стадионов, на тесты всем футболистам. Ведь один тест стоит 1000 гривен", – сказал Макаров.

  • После 19-ти туров "Минай" в турнирной таблице Первой лиги занимает третью строчку, отставая от лидера соревнований на 2 пункта, "Черноморец" – десятый.
  • Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были прекращены, кроме чемпионата Беларуси. В свою очередь, сезон в Нидерландах и Франции был досрочно завершен. Кроме того, Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Спорта Спорт Футбол
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