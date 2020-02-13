В Украине наказали баскетбольных арбитров, которые не заметили удар в лицо во время матча: видео

Во время матча украинской баскетбольной Суперлиги между "Николаевом" и "Днепром" 8 февраля арбитры допустили 12 ошибок. Среди них и удар по лицу соперника.

Среди 12 ошибок были и незначительные – пробежки игроков. Но и были довольно жесткие. Среди них фол Глебова, который сбил соперника, когда лежал на паркете.

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Также в первом периоде Станислав Тимофеенко нанес удар локтем в лицо соперника. Но арбитры пропустили этот момент.

Грубо сыграл и Кирилл Фесенко, когда пытался сорвать прорыв соперника. Арбитры проигнорировали и этот эпизод.

Видео ошибок арбитров в матче "Николаев" – "Днепр"

Директорат Чемпионата Украины по баскетболу ФБУ рассмотрел вопрос судейства. Техническая комиссия ФБУ обнаружила 12 ошибок в действиях арбитров Владислава Исаченко, Алексея Широбокова и Юрия Щербака. На основании анализа матча Директорат применил к указанным арбитрам санкции в виде обязанности уплатить по 3 тысячи гривен и перевода на один месяц в низший дивизион, начиная с 12 февраля.

При этом в Федерации отмечают, что "судьи потеряли контроль над игрой, однако судейство было непредвзятое и не повлияло на результат игры".