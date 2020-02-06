В Украине открыли первую арену для керлинга
5 февраля в столице состоялось знаменательное событие в истории развития отечественных зимних видов спорта – открытие первой в Украине специализированной арены для керлинга.
Керлинговая арена открыта в ТРЦ Dream Town. А на торжественном открытии первый бросок сделал Президент НОК Украины Сергей Бубка. Именно он с президентом Федерации керлинга в Украине Алексеем Перевезенцевым торжественно перерезали ленту.
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"Очень приятно принять участие в сегодняшнем замечательном мероприятии, ведь впервые в Украине открывается специализированная арена с настоящим керлинговым льдом. Убежден, что это событие позволит украинскому керлингу выйти на новый уровень развития", – отметил Сергей Бубка.
Сергей Бубка сделал первое бросание (фото: НОК Украины)
Он отметил, что наличие специализированного площадки решит сразу несколько задач: украинские спортсмены будут иметь хорошие условия для тренировок, Украина сможет принимать престижные международные турниры по керлингу, а рядовые украинцы получат прекрасную возможность открыть для себя этот вид спорта и попробовать свои силы в нем.
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