В "Ворсклу" из испанского клуба перешел двухметровый защитник

Полтавская "Ворскла" пополнилась 21-летним воспитанником французского "Валансьена" Пап-Альюном Ндиайе. Футболист подписал соглашение с украинским клубом на два года.

Игрок сенегальского происхождения Пап-Альюне Ндиайе, который также имеет опыт выступлений за молодежные команды итальянских "Бари" и "Болоньи", перебрался из испанского клуба "Лорка Депортиво".

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Очень рад оказаться в "Ворскле". Я поражен, насколько здесь все хорошо организовано, налажен тренировочный процесс. Еще хотел бы поблагодарить ребят, которые тепло меня приняли, во всем помогают.

Больше всего общаюсь с франкоязычным Кане, а еще с Мартыненко и капитаном Чеснаковым. Переезд в Украину – новый жизненный и карьерный этап для меня. Хочу принести максимум пользы команде, и расти вместе с ней,

– сказал футболист.

Рост Ндиайе, который будет играть в "Ворскле" под 92-м номером, 201 сантиметр.

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