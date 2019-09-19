В жуткой аварии погиб чемпион мира по гонкам на скоростных катерах Фабио Буцци: видео

17-го сентября умер Фабио Буцци – 10-кратный чемпион мира по гонкам на скоростных катерах. Буцци умер в результате аварии моторной лодки.

Фабио Буцци пытался установить новый рекорд скорости. О несчастном случае стало известно 18 сентября. Он пытался установить новый рекорд скорости.

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Но недалеко от финиша в Монте-Карло его лодка со скоростью 148 километров в час врезалась в искусственный риф, сообщает hydroracerlive.kinja.com.

Вместе с итальянцем погиб нидерландский механик, чье имя не называется, и Лука Николини.

Также в лодке находился мужчина по имени Марио Инвеницци, которому удалось выжить, когда при ударе его выбросило за борт.

Видео с места несчастного случая

За свою карьеру Буцци выиграл 10 чемпионатов мира. В 1978 году он установил мировой рекорд для лодок с дизельным двигателем, развив скорость 191,58 км/час.