"Аталанта" с покером Иличича впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

10 марта "Аталанта" в голевой перестрелке одолела "Валенсию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:4.

Валенсия – Аталанта 3:4 (первый матч 1:4, по сумме двух матчей – 4:8)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 – Иличич, 3 (пен.), 43 (пен.), 71, 82

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В первой встрече, которая проходила в Милане, "Аталанта" одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов уже до матча имел хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен потрясающими камбэками, поэтому не стоило досрочно выводить бергамцев в следующую стадию турнира. Тем более, что "летучие мыши" часто на своем поле представляют грозную силу.

Отметим, что накануне встречи на "Месталье" было принято решение о приостановлении чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Матч "Валенсия" – "Аталанта" прошел без зрителей. Хотя один зритель все же присутствовал на трибунах – это Висенте Наварро. Он при жизни был болельщиком "Валенсии". Статую на "Месталье" установили в 2019 году к 100-летнему юбилею клуба.





Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на матч против "Валенсии". Он вышел на поле лишь на 78-й минуте поединка.

Уже на третьей минуте команда украинца шокировала соперника, реализовав пенальти. Диакаби сфолил против Иличича в своей штрафной и заработал пенальти на ровном месте. Иличич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Силлессен упал в угол – 0:1.

Видео первого гола Иличича

На 21-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет. После разрезной передачи в штрафную "Аталанты" Паломино в подкате остановил мяч, но не сумел помешать нанести удар Гамейро - 1:1.

Видео первого гола Гамейро

В конце первого тайма "Атланта" снова заработала пенальти в ворота соперника, и снова негативно отличился тот же Диакаби. Футболист рукой задел мяч в штрафной и после просмотра VAR арбитр указал на "точку". На этот раз Иличич пробил в правый от себя угол, а Силлессен упал в противоположный.

Видео второго гола Иличича

После перерыва "Валенсия" снова отыгралась – Торрес навесил с правого фланга, а Гамейро выиграл воздух и пробил головой с линии вратарской – 2:2.

Видео второго гола Гамейро

На 67-й минуте "бэтмены" впервые в матче вышли вперед, когда Парехо сделал передачу на ход Торресу, который перебросил неоправданно Спортьелло.

Но за 4 минуты счет в матче снова стал равным. Отличился Иличич, оформив таким образом хет-трик. В контратаке после передачи Сапата Иличич по центру вошел в штрафную Валенсии и мощным ударом отправил мяч в угол – 3:3.

Казалось бы, "Аталанту" устраивала и ничья, но неудержимый Иличич считал иначе, оформив покер в этом матче. На 82-й минуте Иличич дальним ударом поставил точку в матче – 3:4.

Таким образом, "Аталанта" одолела "Валенсию" по сумме двух матчей со счетом 8:4 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.