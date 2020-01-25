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Валенсия – Барселона: где смотреть матч чемпионата Испании

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Валенсия – Барселона: где смотреть

В субботу, 25 января, "Валенсия" примет "Барселону" в рамках 21 тура чемпионата Испании. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Испании в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет матч "Валенсия" – "Барселона" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Валенсия" – "Барселона" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также матч 21 тура Ла Лиги между "Валенсией" и "" Барселоной "можно посмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку" Оптимальная ". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

Обзор матча "Валенсия" – "Барселона" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Валенсия ФК Барселона
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