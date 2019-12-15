Сумеет ли "Реал" обыграть "Валенсию" и выйти на первое место в чемпионате Испании: прогноз

4 Читати новину українською
Валенсия – Реал прогноз букмекеров

В воскресенье, 15 декабря, "Валенсия" примет "Реал". "Сливочные" борются за лидерство, в то время как хозяева матча застряли в середине турнирной таблицы. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Валенсия – Реал: ожидания

Уже в среду, 18 декабря, "Реал" сыграет тяжелый и важный матч – "эль классико" против "Барселоны". При этом матч состоится на выезде. Предварительно игра должна была состояться 26 октября. Однако ее перенесли. Причиной для переноса матча стали массовые протесты в Барселоне. Они возникли из-за тюремных сроков для организаторов референдума о Независимости Каталонии в 2017 году. После этого на улицы Барселоны вышли десятки тысяч людей с протестом. Еще один протест они запланировали на 26 октября, когда и должен был состояться матч "Барселона" – "Реал".

Но еще перед этим матчем "Реал" может обойти "Барселону", которая долго была лидером чемпионата. "Сливочные" набрали хороший ход (команда не проигрывает в десяти матчах подряд) и до этого тура имели одинаковое количество очков с "Барселоной". Однако "сине-гранатовые" не сумели обыграть "Реал Сосьедад", и "Реал" имеет возможность обойти принципиального соперника в чемпионате.

К слову: Неожиданное поражение "Гранады" и ничья "Барселоны": результаты Ла Лиги

Однако "Валенсия", хоть и находится в середине турнирной таблицы, является не таким уж и простым соперником. "Летучие мыши" выиграли три последних матча, в том числе обыграли "Аякс" в Лиге чемпионов, выбив клуб из Амстердама из турнира.

А что прогнозируют букмекеры?

"Реал" является фаворитом этого матча. Коэффициенты на победу команды из Мадрида колеблются от 1,78 до 1,85. Между тем победа "Валенсии" оценена в 3,90-4,24. Близкими к этому являются и коэффициенты на ничью в матче – 3,90-4,14.

Что касается количества голов, то "тотал матча 3,0" оценен в 1,87. В противовес "тотал матча меньше 3,0" – 1,93-1,98.

Магнитные бури в декабре 2019 года: в какие дни воздействие будет наиболее сильным
сегодня
13574
Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Валенсия Реал Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:35 Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео
Юрій Семенюк 58
14 декабря 21:53 Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине
Вісент Луїс 42
14 декабря 12:42 UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 79
14 декабря 07:43 Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео
241
13 декабря 22:11 Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк 139
Новости
Больше новостей
Залиште відгук