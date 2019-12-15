Сумеет ли "Реал" обыграть "Валенсию" и выйти на первое место в чемпионате Испании: прогноз

В воскресенье, 15 декабря, "Валенсия" примет "Реал". "Сливочные" борются за лидерство, в то время как хозяева матча застряли в середине турнирной таблицы. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Валенсия – Реал: ожидания

Уже в среду, 18 декабря, "Реал" сыграет тяжелый и важный матч – "эль классико" против "Барселоны". При этом матч состоится на выезде. Предварительно игра должна была состояться 26 октября. Однако ее перенесли. Причиной для переноса матча стали массовые протесты в Барселоне. Они возникли из-за тюремных сроков для организаторов референдума о Независимости Каталонии в 2017 году. После этого на улицы Барселоны вышли десятки тысяч людей с протестом. Еще один протест они запланировали на 26 октября, когда и должен был состояться матч "Барселона" – "Реал".

Но еще перед этим матчем "Реал" может обойти "Барселону", которая долго была лидером чемпионата. "Сливочные" набрали хороший ход (команда не проигрывает в десяти матчах подряд) и до этого тура имели одинаковое количество очков с "Барселоной". Однако "сине-гранатовые" не сумели обыграть "Реал Сосьедад", и "Реал" имеет возможность обойти принципиального соперника в чемпионате.

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Однако "Валенсия", хоть и находится в середине турнирной таблицы, является не таким уж и простым соперником. "Летучие мыши" выиграли три последних матча, в том числе обыграли "Аякс" в Лиге чемпионов, выбив клуб из Амстердама из турнира.

А что прогнозируют букмекеры?

"Реал" является фаворитом этого матча. Коэффициенты на победу команды из Мадрида колеблются от 1,78 до 1,85. Между тем победа "Валенсии" оценена в 3,90-4,24. Близкими к этому являются и коэффициенты на ничью в матче – 3,90-4,14.

Что касается количества голов, то "тотал матча 3,0" оценен в 1,87. В противовес "тотал матча меньше 3,0" – 1,93-1,98.