Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян: где смотреть онлайн бой UFC

Боец Валентина Шевченко проведет защиту титула чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницей представительницы Кыргызстана станет американка Кэтлин Чукагян. Посмотреть бой можно онлайн и по телевидению в Украине.

Поединок Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян состоится в рамках UFC 247 в Хьюстоне (США).

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Бой состоится в воскресенье, 9 февраля. Прямую трансляцию UFC 247 будет вести канал Setanta Sport. Начало в 5:00 по киевскому времени.

Канал Setanta Sport доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Главным событием UFC 247 станет встреча Джона Джонса с Домиником Рейесом.

Результат боя Шевченко – Чукагян читайте на сайте Спорт24.