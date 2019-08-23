Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира по биатлону, Кривонос – третья
Украинка Валентина Семеренко завоевала золотую медаль в первый день летнего чемпионата мира по биатлону.
Валя преодолела дистанцию суперспринта за 15 минут 58,8 секунды с 0 промахов на огневых рубежах.
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Второй была чешка Люция Харватова, которая проиграла украинке лишь 0,1 секунды, третьей стала россиянка Екатерина Глазырина.
Результаты других украинок: Дарья Блашко – 5 место, Вита Семеренко – 8-е, Ольга Абрамова – 18-е, Юлия Журавок – 22-е, Анастасия Меркушина – 26.
В мужском суперспринте украинские биатлонисты Андрей Доценко и Сергей Семенов завершили гонку соответственно на 14-м и 16-м местах.
Отметим, что в соревновании юниорок Анна Кривонос стала бронзовым призером, а Валерия Дмитренко – четвертой. Победу же одержала россиянка Валерия Васнецова.
В юниорском суперспринте победу одержал белорус Никита Лобастов. А лучший результат среди украинцев показал Евгений Ивченко, занявший десятое место с двумя промахами.
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