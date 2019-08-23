Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира по биатлону, Кривонос – третья

Украинка Валентина Семеренко завоевала золотую медаль в первый день летнего чемпионата мира по биатлону.

Валя преодолела дистанцию суперспринта за 15 минут 58,8 секунды с 0 промахов на огневых рубежах.

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Второй была чешка Люция Харватова, которая проиграла украинке лишь 0,1 секунды, третьей стала россиянка Екатерина Глазырина.

Результаты других украинок: Дарья Блашко – 5 место, Вита Семеренко – 8-е, Ольга Абрамова – 18-е, Юлия Журавок – 22-е, Анастасия Меркушина – 26.

В мужском суперспринте украинские биатлонисты Андрей Доценко и Сергей Семенов завершили гонку соответственно на 14-м и 16-м местах.

Отметим, что в соревновании юниорок Анна Кривонос стала бронзовым призером, а Валерия Дмитренко – четвертой. Победу же одержала россиянка Валерия Васнецова.

В юниорском суперспринте победу одержал белорус Никита Лобастов. А лучший результат среди украинцев показал Евгений Ивченко, занявший десятое место с двумя промахами.

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