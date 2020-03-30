Василий Ломаченко совместил боксерскую тренировку с футболом– яркое видео

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise украинец Василий Ломаченко вернулся домой и активно проводит время на карантине.

Боксер поделился с фанатами роликом, где совмещает свой боксерский талант с футбольным.

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Так, боксер, надев перчатки, пожонглировал мячом, после чего ударом руки после сброса партнера несколько раз отправил мяч прямо в цель, которая висела в "девятке" ворот.

Отметим, что бой Ломаченко с американцем Теофімо Лопесом был отменен. Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех матчей под своей эгидой до 30 июня из-за пандемии коронавируса.

Достижения Василия Ломаченко

На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.

На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из южной Кореи.

В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.

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