Василий Ломаченко совместил боксерскую тренировку с футболом– яркое видео
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise украинец Василий Ломаченко вернулся домой и активно проводит время на карантине.
Боксер поделился с фанатами роликом, где совмещает свой боксерский талант с футбольным.
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Так, боксер, надев перчатки, пожонглировал мячом, после чего ударом руки после сброса партнера несколько раз отправил мяч прямо в цель, которая висела в "девятке" ворот.
Отметим, что бой Ломаченко с американцем Теофімо Лопесом был отменен. Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех матчей под своей эгидой до 30 июня из-за пандемии коронавируса.
Достижения Василия Ломаченко
- На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
- На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из южной Кореи.
- В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.
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