Вчера был один из худших дней в моей жизни, – украинская теннисистка Цуренко

Украинка Леся Цуренко прокомментировала на пресс-конференции свою победу над Александрой Крунич во втором круге Ролан Гаррос.

Игра Цуренко против Александры Крунич длилась более 3 часов. Теннисистки начали свой матч еще в четверг, 30 мая. Но не успели его доиграть. Поэтому игру пришлось перенести на пятницу, 31 мая.

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Вчера наибольшей психологической проблемой было то, что мне теперь 30 лет (в четверг был день рождения), и у меня было столько разных мнений. Я считаю, что это был один из худших дней в моей жизни.

"Я думала, что все будет хорошо, но я уже два дня переживала: мне 30 лет, у меня не очень много времени в туре и так далее. Не то, чтобы это какие-то ужасные мысли, но во время матча они мешают. Психологически мне было очень трудно, и под конец тело тоже не слушалось. В итоге я просто хотела как можно скорее закончить, сдаться. Но, знаете, я всю жизнь играю в теннис, так что в какой-то момент подумала: нет-нет-нет, надо бороться. Именно это я и сделала", – сказала Леся.

К слову, Цуренко осталась последней представительницей Украины в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. Ранее турнир покинули Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Екатерина Козлова.

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