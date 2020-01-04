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Венгерский клуб может приобрести футболиста "Динамо"

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Тамаш Кадар / 24 канал

Венгерский клуб "Фехервар" интересуется защитником киевского "Динамо" Тамашем Кадаром. Трансфер футболиста может состояться в зимнее трансферное окно.

Венгерское издание NB1 сообщает, что 29-летний венгр точно покинет киевский клуб в январе.

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Ранее журналист Игорь Цыганык также сообщил, что "Динамо" планирует зимой найти новые клубы для пятерых легионеров.

Кроме Кадара, новый клуб будут искать Томашу Кендзери, Мохаммеду Кадири, Жерсону Родригешу и Франу Солю.

"Фехервар", в котором выступает украинец Иван Петряк, идет на 2-м месте в чемпионате Венгрии.

Для Кадара чемпионат Венгрии отнюдь не чужой. В свое время Тамаш выступал за венгерские "Залаэгерсег" и "Диошдьер".

В этом сезоне Кадар сыграл 20 матчей за "Динамо". По данным Transfermarkt, цена венгерского футболиста составляет 4,5 миллиона евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
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