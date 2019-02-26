"Верес" на третий день расторг соглашение с футболистом, выступавшем в аннексированном Крыму

49 Читати новину українською
Сергей Чеботарев
Сергей Чеботарев / MatchDay

Футбольный клуб "Верес" расторг соглашение с футболистом Сергеем Чеботаревым. Это произошло на третий день после подписания контракта с игроком.

После подписания соглашения с футболистом 23 февраля стало известно, что Сергей Чеботарев в 2016-м году играл за футбольный клуб "Кафа" в так называемом чемпионате Крыма. По сообщению на официальном сайте "Вереса", игрок скрыл эту информацию при подписании соглашения, указал своими предыдущими профессиональными клубами "Буковину" (Черновцы), где провел часть прошлого сезона, и грузинский "Зугдиди".

Читайте также: Украинский футболист будет выступать в так называемом чемпионате Крыма

"После того, как руководству Народного клуба "Верес" стала известна информация об участии футболиста в чемпионате аннексированного Крыма, было принято решение о расторжении контракта. Поскольку такие действия футболиста во время войны с Россией не соответствуют идеологии клуба и той гражданской позиции, которую исповедует большинство членов клуба и болельщиков красно-черных", – говорится в заявлении ровенского "Вереса".

blog_ava
Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове
сегодня
2399
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
сегодня 15:29 Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
115
Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
сегодня 09:41 Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
127
"Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео
25 февраля 21:20 "Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео
192
"Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича: видео
25 февраля 20:43 "Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича: видео
363
Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
25 февраля 19:44 Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
232
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук