"Верес" на третий день расторг соглашение с футболистом, выступавшем в аннексированном Крыму

Футбольный клуб "Верес" расторг соглашение с футболистом Сергеем Чеботаревым. Это произошло на третий день после подписания контракта с игроком.

После подписания соглашения с футболистом 23 февраля стало известно, что Сергей Чеботарев в 2016-м году играл за футбольный клуб "Кафа" в так называемом чемпионате Крыма. По сообщению на официальном сайте "Вереса", игрок скрыл эту информацию при подписании соглашения, указал своими предыдущими профессиональными клубами "Буковину" (Черновцы), где провел часть прошлого сезона, и грузинский "Зугдиди".

Читайте также: Украинский футболист будет выступать в так называемом чемпионате Крыма

"После того, как руководству Народного клуба "Верес" стала известна информация об участии футболиста в чемпионате аннексированного Крыма, было принято решение о расторжении контракта. Поскольку такие действия футболиста во время войны с Россией не соответствуют идеологии клуба и той гражданской позиции, которую исповедует большинство членов клуба и болельщиков красно-черных", – говорится в заявлении ровенского "Вереса".