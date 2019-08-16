Верховная Рада Украины сохранила Комитет по вопросам молодежи и спорта

На заседании Подготовительной депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва определились с количеством и названиями комитетов, которые будут работать во время новой каденции парламента.

В частности, было принято важное решение для спорта в Украине, а именно сохранено Комитет по вопросам молодежи и спорта.

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По словам официального сайта НОК Украины, это будет способствовать более эффективной законодательной поддержке и решения проблем развития спорта.

Комитет продолжает свою работу по подготовке сборной Украины к старту ХХХII Олимпийских игр-2020 в Токио.

Спорт 24 писал, что президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул прокомментировал обсуждение о необходимости сохранения Министерства молодежи и спорта.

Как известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минмолодешьспорта, Минкульта и Мининформполитики.