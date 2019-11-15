Вернидуб провел первую тренировку в "Шахтере": фото

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Юрий Вернидуб / fcshakhter.by

15 ноября после долгих выходных команда "Шахтер" (Солигорск) собралась на учебно-тренировочной базе и провела первую тренировку под руководством нового наставника.

Новый тренерский штаб под руководством Юрия Вернидуба впервые поработал с игроками на тренировке, информирует официальный сайт белорусского клуба.

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Футболисты начали день с получасового занятия в тренажерном зале, а затем вышли на поле, где отработали еще около часа в высоком темпе. Беговую работу дополнили несколько упражнений, которые были направлены на ознакомление с требованиями тренерского штаба Юрия Вернидуба по организации игры.


Первая тренировка Юрия Вернидуба в солигорском "Шахтере" / Фото: fcshakhter.by

Вернидуб возглавлял "Зарю" с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник. Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне 2016/17), а в течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему принимали участие в Лиге Европы.

"Шахтер" Солигорск после 27 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Отставание от лидера чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" составляет 9 очков за три тура до окончания чемпионата.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Шахтер
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