Верняев и Вавринская завоевали 3 золота на турнире в Швейцарии

7 Читати новину українською
Олег Верняев
Олег Верняев / НОК Украины

Украинские гимнасты завоевали три золотые и одну бронзовую медаль на "Мемориале Артуро Грандера", который прошел в Швейцарии.

Олег Верняев в Швейцарии стал первым в многоборье (57,800 балла), а также выиграл упражнения на брусьях (14,850 балла). Украинец оба раза оставил позади представителя России Артура Далалояна и швейцарца Пабло Бреггера.

Читайте также: Невероятное выступление Верняева на чемпионате мира и историческая медаль: видео

Вавринская на "Мемориале Артуро Грандера" стала лучшей в вольных упражнениях (12,700 балла) и завоевала бронзу в многоборье (40,000 балла).

В начале октября Вавринская заняла 15 место на чемпионате мира по спортивной гимнастике и получила лицензию на Олимпиаду 2020 года.

Верняев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье и также получил право выступить на Олимпийских играх-2020.

blog_ava
Обострение между Украиной и Венгрией: Зеленскому готовят срочную встречу с Орбаном
сегодня
449
Автор: Висент Луис
Теги: Спортивная гимнастика Олег Верняев Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Активный отдых: вся польза от велосипеда
31 октября 22:10 Активный отдых: вся польза от велосипеда
Назарій Дзюбановський 72
Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
29 октября 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
Станіслав Безушко 242
35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
31 октября 17:00 35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
Юрій Семенюк 102
58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
31 октября 13:09 58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
Вісент Луїс 65
Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
31 октября 10:37 Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
Вісент Луїс 284
Новости
Больше новостей
Залиште відгук