Верняев и Вавринская завоевали 3 золота на турнире в Швейцарии

Украинские гимнасты завоевали три золотые и одну бронзовую медаль на "Мемориале Артуро Грандера", который прошел в Швейцарии.

Олег Верняев в Швейцарии стал первым в многоборье (57,800 балла), а также выиграл упражнения на брусьях (14,850 балла). Украинец оба раза оставил позади представителя России Артура Далалояна и швейцарца Пабло Бреггера.

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Вавринская на "Мемориале Артуро Грандера" стала лучшей в вольных упражнениях (12,700 балла) и завоевала бронзу в многоборье (40,000 балла).

В начале октября Вавринская заняла 15 место на чемпионате мира по спортивной гимнастике и получила лицензию на Олимпиаду 2020 года.

Верняев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье и также получил право выступить на Олимпийских играх-2020.