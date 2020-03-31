24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Верняев стал лучшим спортсменом месяца в Украине и снова сравнялся с Харлан

- Читати новину українською
Олег Верняев / Getty Images

По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.

Читайте также Украина – жесткий совдеп, – гимнаст Олег Верняев

В начале месяца Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира по многоборью, который проходил в Милуоки, США. Этот турнир был первым из четырех в серии, где для сборной можно завоевать дополнительную лицензию на Олимпийские игры.

Для Верняева эта награда стала уже 12-й в карьере. Таким образом, гимнаст сравнялся с саблисткой Ольгой Харлан, в активе которой также 12 признаний лучшей спортсменки месяца в Украине.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика Олег Верняев
Комментарии

Читайте также

сегодня , 17:15 Коронавирус в России: зафиксировано больше 2 300 больных
Лікування 129259
сегодня , 06:50 Самые большие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
Новини України 10900
сегодня , 07:10 Новая дата Олимпийских игр, судьба всех чемпионатов по футболу: новости спорта 30 марта
Футбол 607
сегодня , 13:12 Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам
Бокс 699
сегодня , 17:16 "Возвращение Будулая": Усик шокировал сеть внешним видом – фото
Бокс 1043
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 152573
сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
Новини України 11422
сегодня , 15:50 Украинский боксер заразился серьезной болезнью во время боя с россиянином: видео
Бокс 1018
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:35 Стоимость футболистов из-за коронавируса снизится на 28%: исследование CIES
Ігор Саджениця
сегодня 13:12 Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам
Ігор Саджениця
30 марта 17:02 Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%
Михайло Гема
30 марта 16:38 Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео
Софія Кулай
30 марта 16:04 Официально: бой Усик – Чисора перенесен
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук