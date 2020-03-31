Верняев стал лучшим спортсменом месяца в Украине и снова сравнялся с Харлан
По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.
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В начале месяца Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира по многоборью, который проходил в Милуоки, США. Этот турнир был первым из четырех в серии, где для сборной можно завоевать дополнительную лицензию на Олимпийские игры.
Для Верняева эта награда стала уже 12-й в карьере. Таким образом, гимнаст сравнялся с саблисткой Ольгой Харлан, в активе которой также 12 признаний лучшей спортсменки месяца в Украине.
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