Вернулся бы на несколько часов к отцу, чтобы показать медаль Олимпиады,– щемящая заявление Усика

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Александр Усик / boxingscene.com

Александр Усик поразмыслил, что бы он сделал с гипотетической возможностью вернуться во времени. Украинский боксер заявил, что вернулся бы к покойному отцу, чтобы показать золотую медаль, которую он выиграл на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В интервью Артуру Мхитаряну Усик признался, что часто думает о такой возможности и использовал бы ее только, чтобы встретиться с отцом.

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Я часто думаю о такой супервозможности. Я бы вернулся ровно на несколько часов к отцу, когда мама мне позвонила и сказала, что его уже нет. Я бы вернулся на несколько часов раньше, чтобы показать ему медаль, которую я не успел ему показать после Олимпийских игр. Просто обнять его и сказать спасибо. Для другого я бы не использовал эту возможность,
– резюмировал украинский боксер.

Видео интервью Усика

Отца Усика зовут Александр. Боксер рассказывал, что приехал после Олимпиады-2012 14 сентября, а 16-го числа его мать в телефонном режиме сообщила, что отца нет.


Александр Анатольевич и Надежда Петровна Усики / фото: ua.tribuna.com

По словам боксера, на тот момент он был в Одессе. Вместе с Василием Ломаченко он поехал на похороны.

В интервью Усик не раз рассказывал, что ему не хватает отца. Боксер описывает своего отца суровым и отмечает, что это повлияло на его развитие.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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