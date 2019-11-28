Вернулся бы на несколько часов к отцу, чтобы показать медаль Олимпиады,– щемящая заявление Усика
Александр Усик поразмыслил, что бы он сделал с гипотетической возможностью вернуться во времени. Украинский боксер заявил, что вернулся бы к покойному отцу, чтобы показать золотую медаль, которую он выиграл на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
В интервью Артуру Мхитаряну Усик признался, что часто думает о такой возможности и использовал бы ее только, чтобы встретиться с отцом.
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Я часто думаю о такой супервозможности. Я бы вернулся ровно на несколько часов к отцу, когда мама мне позвонила и сказала, что его уже нет. Я бы вернулся на несколько часов раньше, чтобы показать ему медаль, которую я не успел ему показать после Олимпийских игр. Просто обнять его и сказать спасибо. Для другого я бы не использовал эту возможность,
– резюмировал украинский боксер.
Видео интервью Усика
Отца Усика зовут Александр. Боксер рассказывал, что приехал после Олимпиады-2012 14 сентября, а 16-го числа его мать в телефонном режиме сообщила, что отца нет.
Александр Анатольевич и Надежда Петровна Усики / фото: ua.tribuna.com
По словам боксера, на тот момент он был в Одессе. Вместе с Василием Ломаченко он поехал на похороны.
В интервью Усик не раз рассказывал, что ему не хватает отца. Боксер описывает своего отца суровым и отмечает, что это повлияло на его развитие.
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