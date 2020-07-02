1 июля "Вест Хэм" принимал "Чесли" в матче 32 тура АПЛ. Лондонцы в непростом выездном матче против команды Ярмоленко потеряли важные очки.

Вест Хэм – Челси 3:2

Голы: Соучек, 45+3, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 – Виллиан, 42, 72

К теме: Ярмоленко забил победный гол в ворота "Челси" на 89-й минуте – видео

В прошлом туре "Челси" встретился с командой Зинченко "МанСити". Именно в этом матче решалась судьба чемпионства "Ливерпуля". Лондонцам удалось отобрать очки у команды Гвардиолы и минимально победить в непростом матче. Результативные удары в активе Пулишича и Виллиана. Команда Зинченко огорчила голкипера лондонцев лишь однажды, отличился Де Брюйне – 2:1.

Команда Ярмоленко "Вест Хэм" сыграл на выезде с "Тоттенхэмом". Хозяева благодаря автоголу гостей и результативному удару Кейна одержали победу в матче. Украинец провел весь матч на скамейке запасных.

Равная игра

Украинец Ярмоленко начал матч на скамейке запасных. С первых минут активно двигались лондонцы. Алонсо сделал подачу в штрафную, а там Абрахам принял мяч и уже собирался пробить, но защитник остановил его.

На 11-й минуте Виллиан за пределами штрафной соперников мощно пробил, но голкипер "Вест Хэма" Фабианский стал спасителем команды.

Антонио принял решение показать свою технику и пройти нескольких игроков обороны соперника. Затем футболист "Вест Хэма" решил пробить из пределов штрафной, но удар Антонио вообще не удался, мяч пролетел далеко от ворот.

На 20-й минуте реальная возможность выйти вперед в счете была у "Челси". Пулишичу ​​удалось избежать подката соперника "молотобойцев" и нанести сильный удар со среднего расстояния – мяч пролетел над перекладиной.

Алонсо отдал передачу в штрафную хозяев – хороший пас, но надежно сыграла оборона.

Гости больше контролировали ход поединка, но до остроты доходило крайне редко. Команды не слишком быстро двигались по полю.

На 34-й минуте хозяева открыли счет. Неудачник прошлого матча Соучек после подачи с углового поборолся до конца и пробил в упор Кэпу – 1:0. Судья усомнился в этом моменте и обратился за помощью к ВАР. После долгих просмотров повтора арбитр все-таки увидел офсайд.

Команде Мойеса нужно начинать все с чистого листа.

На 41-й минуте Диоп положил соперника на поле – судья указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Виллиан. Бразилец мощно пробил – Фабианский не смог оставить нетронутыми свои владения – 0:1.

Пулишичу ​​удалось убежать от соперника, но потратив много сил на сольный забег он не смог ничего опасного создать у ворот "Вест Хэма" – защитники разрядили ситуацию.

На 45+3 минуте Соучек все же удалось забить чистый гол. После подачи с углового футболист "Вест Хэма" лучше всех сыграл на втором этаже и нанес точный удар головой, Кэпа сыграл очень неуверенно – 1:1.

Возвращение Ярмоленко

В дебюте второй части встречи хозяева вышли вперед в счете. Боуэн отдал хорошую передачу на Антонио, поэтому ничего не оставалось, как забить мяч в пустые ворота – 2:1.

Лансини откликнулся на прострел и находился на прекрасной позиции для удара, но пробил очень неудачно. "Чесли" пыталось сравнять счет, создавая раз за разом атаки, но оборона хозяев действовала крайне надежно.

На 72-й минуте поединка Виллиан оформил дубль. Филигранное исполнение штрафного от бразильца, мяч от стойки попал в ворота, голкипер не дотянулся до мяча – 2:2.

Сразу Пулишич мог вывести свою команду вперед во встрече. Американец показал технические навыки, но после его удара мяч пролетел в сантиметрах у штанги.

На 78-й минуте Моеш выпустил на поле украинца Ярмоленко.

Моунт и Пулишич пытались добавить в свой актив гол, но "Вест Хэм" действовал надежно.

Аспиликуэта выполнил передачу в штрафную соперника. Хорошая подача, но защитники на месте и выбили мяч на угловой.

На 89-й минуте Ярмоленко получил мяч и пробил точно в левый нижний угол ворот – 3:2.

Гол украинца стал последним в матче.

Итоговый счет встречи – 3:2.

Обзор матча Вест Хэм – Челси

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