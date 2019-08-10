"Манчестер Сити" Зинченко на выезде разгромил "Вест Хэм" Ярмоленко: видео

В матче между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" в субботу, 10 августа, был зафиксирован разгром. Зрители на трибунах увидели аж пять голов (еще один отменили). Но все они залетели в ворота хозяев поля.

Вест Хэм – Манчестер Сити 0:5

Голы: Жезус, 25, Стерлинг, 51, 75, 90+2 Агуэро, 84 (пен)

Александр Зинченко вышел в стартовом составе в этом матче. Он традиционно занял позицию на левом фланге защиты. Зато Андрей Ярмоленко даже не попал в заявку на игру.

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"Вест Хэм" активно начал игру. "МанСити" на это ответил своими атаками. Активно к ним подключался Зинченко. И именно он начал атаку, которая закончилась забитым голом. Украинец сместился в центр, отдал на Мареза, который запустил в прорыв Уокера. Тот простреливал уже в штрафной, небольшой рикошет, и Жезус забил первый гол в этом матче.

Разгром же был оформлен во втором тайме. При этом хет-трик оформил Стерлинг. Сначала он удачно замкнул пас от Де Брюйне. Впоследствии он выступил в роли ассистента, когда забивал Жезус. Но гол не засчитали из-за офсайда.

Жезус уступил место Агуэро, и аргентинец забил. Правда, это был уже четвертый гол в матче. Да к тому же с пенальти. При этом форварду пришлось перебивать его. Хотя вратарь отбил его первую попытку.

А до этого третий забил Стерлинг, удачно перебросив Фабиански. Он же забил и пятый гол, установив окончательный счет матча.

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"Манчестер Сити" начинает новый сезон с победы. А Зинченко – с рекорда. Победа в этой игре позволяла хавбеку сборной Украины установить уникальное достижение в АПЛ. До сих пор 22-летний украинец выходил 22 раза в матчах Премьер-лиги (из них 20 – в старте), в которых непременно покидал поле победителем. Самая длинная выигрышная серия принадлежит Давиду Силве – 23 победных поединка подряд. Впрочем, Зинченко – уникальный случай, ведь ни один другой игрок, который провел столько поединков в элитном английском дивизионе, не может похвастаться 100% удачных результатов.