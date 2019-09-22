Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

Лондонский "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко в шестом туре чемпионата Англии примет "Манчестер Юнайтед". Поединок, который состоится 22-го сентября, в Украине можно просмотреть по телевидению.

Разрешение на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

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Среди них: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало в 16:00. Обзор матча – на сайте Спорт24.