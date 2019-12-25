"Вест Хэм" неожиданно хочет продать Ярмоленко в январе – назван ценник на украинца
Руководство лондонского "Вест Хэма" в ближайшее трансферное окно попытается продать украинца Андрея Ярмоленко, который еще в начале сезона был твердым игроком основного состава.
"Молотобойцы" готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна, сообщает Footballinsider247.com.
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Также отмечается, что "Вест Хэм" намерен продать украинца как минимум за 20 миллионов евро, которые они заплатили за него прошлым летом дортмундской "Боруссии".
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм", забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.
Команда Пеллегрини находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 17 сыгранных туров. В следующей игре "молотобойцы" встретятся с "Кристал Пэлас" 26 декабря.
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