Сумеет ли Ярмоленко забить "Тоттенхэму" в первом матче Моуриньо: прогноз букмекеров

В субботу, 23 ноября, в Англии состоится довольно интересное противостояние – лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". За первую команду выступает украинец Андрей Ярмоленко, а "шпор" возглавил Жозе Моуриньо. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Вест Хэм – Тоттенхэм: прогноз

Это будет матч команд, которые находятся во второй половине турнирной таблицы. "Вест Хэм" занимает 16-е место, а "Тоттенхэм" на 14-й строчке. Именно из-за таких неудачных результатов в АПЛ руководство "шпор" уволило Маурисио Почеттино и назначило Жозе Моуриньо новым тренером. Поэтому португалец будет стремиться победить в дебютном поединке.

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Но этот матч будет иметь особое значение и для Андрея Ярмоленко. Именно в игре против "Тоттенхэма" он получил тяжелую травму в прошлом сезоне. Это произошло 20 октября 2018 года, а вернулся в строй он только в мае 2019 года.

Матч "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 23 ноября. Начало матча в 14:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Стоит отметить, что букмекеры в этом матче отдают предпочтение именно гостям. Коэффициент на их победу колеблется от 1,74 до 1,82. В то же время победа "Вест Хэма" оценена в 4,10-4,40.

Прогноз PariMatch

Их эксперты на победу "Вест Хэма" выставили коэффициент 4,30. На победу "Тоттенхэма" – 1,77. Ничья в матче – 4,20.

Что касается количества голов, то "тотал матча больше 2,5" лишь 1,55. При этом "Тотал матча меньше 2,5" аж 2,46.

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Ставка на то, что Ярмоленко забьет в этом матче, а "Вест Хэм" выиграет, получила коэффициент 9,90. В противовес можно добавить, что гол соперника украинца Гарри Кейна и победа "Тоттенхэма" оценена лишь в 2,60.

Прогноз Favorit

У них победа "Вест Хэма" получила коэффициент 4,40. На их соперников – 1,74. Ничья – 4,00.

Что касается гола Ярмоленко, то на его точный удар в этом матче коэффициент 3,90. Гораздо больше шансов забить за "молотобойцев" имеют Себастьян Алле (2,90) и Альбиан Аети (3,50). Зато на гол Гарри Кейна стоит коэффициент 1,80. 2,50 на то, что в этом матче отличится Сон Хын Мин.