Вице-президент "Динамо" попросил Суркиса уволить его

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников на встрече с президентом киевского клуба Игорем Суркисом попросил уволить его с занимаемой должности.

Об этом сообщают ведущие Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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Отмечается, что отношения между Красниковым и Суркисом нормальные, но расходятся их взгляды на развитие клуба и кадровый потенциал.

Окончательное решение еще не принято, ожидается еще одна встреча, на которой и определится дальнейшая судьба Красникова.

Прежде чем стать вице-президентом "Динамо", Красников занимал пост главы Харьковской областной федерации футбола и консультировал "Днепр". В прошлом Красников был спортивным директором харьковского "Металлиста".

В 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Через два года КДК ФФУ сняло дисквалификацию.