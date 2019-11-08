Вице-президент "Динамо" попросил Суркиса уволить его
Вице-президент "Динамо" Евгений Красников на встрече с президентом киевского клуба Игорем Суркисом попросил уволить его с занимаемой должности.
Об этом сообщают ведущие Youtube-шоу "ТаТоТаке".
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Отмечается, что отношения между Красниковым и Суркисом нормальные, но расходятся их взгляды на развитие клуба и кадровый потенциал.
Окончательное решение еще не принято, ожидается еще одна встреча, на которой и определится дальнейшая судьба Красникова.
Прежде чем стать вице-президентом "Динамо", Красников занимал пост главы Харьковской областной федерации футбола и консультировал "Днепр". В прошлом Красников был спортивным директором харьковского "Металлиста".
В 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Через два года КДК ФФУ сняло дисквалификацию.
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