Вице-президент "Карпат" объявил об отставке после скандального видео

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Олег Смалийчук покинул "Карпаты"
Олег Смалийчук покинул "Карпаты" / Фото из открытых источников

Олег Смалийчук объявил, что покидает пост вице-президента "Карпат". Это произошло после публикации скандального видео.

Смалийчук в собственном Facebook сообщил, что больше не занимает должность вице-президента Карпат. Все из-за скандального видео, на котором он нецензурно выражался в сторону ФК Львов.

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Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК Карпаты. Спасибо всем за поддержку. Это был период моей жизни действительно крутой! Приходите на дерби, любите футбол! Встретимся на фан-секторе! Вперед, ЛЬВЫ,
– написал Смалийчук.

Олег Смалийчук занимал пост вице-президента "Карпат" с ноября 2017 года. Ранее он работал футбольным агентом.

"Карпаты" после 19 сыгранных туров занимают 9 место в турнирной таблице УПЛ. От шестого места команду отделяет 7 очков.

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Теги: Спорт Новости Спорта ФК Карпаты Футбол
Источник: 24 Канал
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