Видаль лежа отдал курьезную передачу на Месси – момент дня в Лиге чемпионов (видео)

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Артуро Видаль
Артуро Видаль / ФК "Барселона"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль запомнился курьезной передачей мяча в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Славии".

В матче против пражской "Славии" чилиец упал на газон, но успел сориентироваться и сделал передачу головой на капитана каталонской команды.

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Именно эту передачу УЕФА выбрал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Напомним, "Барселона" сенсационно потеряла очки в матче со "Славией" на Камп Ноу (0:0).

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона Лига чемпионов
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