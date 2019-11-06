Видаль лежа отдал курьезную передачу на Месси – момент дня в Лиге чемпионов (видео)
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль запомнился курьезной передачей мяча в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Славии".
В матче против пражской "Славии" чилиец упал на газон, но успел сориентироваться и сделал передачу головой на капитана каталонской команды.
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Именно эту передачу УЕФА выбрал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.
Напомним, "Барселона" сенсационно потеряла очки в матче со "Славией" на Камп Ноу (0:0).
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