Видаль лежа отдал курьезную передачу на Месси – момент дня в Лиге чемпионов (видео)

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль запомнился курьезной передачей мяча в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Славии".

В матче против пражской "Славии" чилиец упал на газон, но успел сориентироваться и сделал передачу головой на капитана каталонской команды.

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Именно эту передачу УЕФА выбрал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 ноября 2019 г.

Напомним, "Барселона" сенсационно потеряла очки в матче со "Славией" на Камп Ноу (0:0).