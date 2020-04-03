Видео фантастических дальних попаданий украинца Михайлюка во втором сезоне НБА
Защитник сборной Украины и "Детройта" Святослав Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА.
В нынешнем сезоне украинец набирал в среднем 9,0 очка, 1,9 подбора, 1,9 передач при точности трехочковых 40,4%.
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Вашему вниманию лучшие дальние броски сезона в исполнении Святослава Михайлюка:
- Сезон регулярного чемпионата НБА приостановили после информации о заражении коронавирусом одного из баскетболистов.
- Болезнь диагностировали у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера. Последним поединком перед тем, как НБА приостановила соревнования из-за пандемии коронавируса, стал матч "Детройт Пистонс" – "Филадельфия Севенти Сиксерс" (106:124).
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