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Видео фантастических дальних попаданий украинца Михайлюка во втором сезоне НБА

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Святослав Михайлюк / Detroit Pistons

Защитник сборной Украины и "Детройта" Святослав Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА.

В нынешнем сезоне украинец набирал в среднем 9,0 очка, 1,9 подбора, 1,9 передач при точности трехочковых 40,4%.

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Вашему вниманию лучшие дальние броски сезона в исполнении Святослава Михайлюка:

  • Сезон регулярного чемпионата НБА приостановили после информации о заражении коронавирусом одного из баскетболистов.
  • Болезнь диагностировали у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера. Последним поединком перед тем, как НБА приостановила соревнования из-за пандемии коронавируса, стал матч "Детройт Пистонс" – "Филадельфия Севенти Сиксерс" (106:124).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
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