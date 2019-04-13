Видео лучших моментов боя Ломаченко – Кролла

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко защитил свои титулы в бою против британца Энтони Кроллы. И сделал это довольно уверенно.

Если в начале боя соперники вели себя достаточно сдержанно, то уже со второго раунда Ломаченко активно пошел в атаку.

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Видео лучших моментов второго раунда боя Ломаченко – Кролла

В третьем раунде Ломаченко зажал Кроллу в углу ринга и наносил один удар за другим. Затем рефери даже начал отсчитывать нокдаун. Но прожолжил бой.

Видео стоячего нокаута Энтони Кроллы

Но уже в четвертом раунде у Ломаченко прошел в дар в висок сопернику, после которого Кролла упал на ринг. Подняться он сумел только с помощью медиков.

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Видео нокаута

Видео нокаута Кроллы со стороны зрителей

Видео нокаута Кроллы со стороны рефери боя

Ломаченко победил и теперь ждет следующего поединка. Он хочет драться с Майки Гарсией за титул чемпиона WBC в лёгком весе.