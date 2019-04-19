Видео серии пенальти в матче "Шахтер" – "Динамо" установило рекорд на YouTube

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Пятов отбивает последний пенальти в матче против "Динамо"
Пятов отбивает последний пенальти в матче против "Динамо" / ФК "Шахтар"

Видео серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" собрало 900 тысяч просмотров.

Несколько дней видео послематчевых 11-метровых ударов держалось в топ-15 продуктов украинского сегмента хостинга. Это самый популярный ролик среди всех когда-либо размещенных на клубных Youtube-каналах страны.

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Видео серии пенальти Шахтер – Динамо

Как говорится на сайте "Шахтера", это видео собрало больше просмотров, чем некоторые матчи "горняков".

Напомним, "Шахтер" победил "Динамо" в серии пенальти. После этого донецкий клуб одолел "Днепр-1" и сыграет в финале Кубка Украины против перволигового "Ингульца". Матч состоится в Запорожье 15 мая.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Шахтер YouTube
Источник: 24 Канал
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