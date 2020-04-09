Виктор Цыганков попал в символическую сборную недели FIFA 20

Футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Виктора Цыганкова включили в число запасных игроков недели. У украинца можно выделить довольно неплохой рейтинг.

Пока все футбольные соревнования временно остановлены, разработчики составили сборную недели из лучших игроков по их мнению. В нее вошли футболисты из предыдущих версий FIFA Ultimate Team.

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EA Sports опубликовала список этих игроков, не обошлось и без украинского футболиста. В рейтинг вошел талантливый "динамовец" Виктор Цыганков, который получил новую карточку с OVR 82. Базовый рейтинг Цыганкова в FIFA 20 – 80, но он может возрасти до 86.

Отметим, что в ней неплохой PAC (скорость) и DRI (дриблинг).

В основной состав команды вошли и получили топовые карты сразу четверо игроков атакующей линии: Левандовский, Иличич, Сон и Варди.

94 Lewa

90 Iličić

91 Sonny



A new #TOTWMoments, live in #FUT20, from 6 p.m. UK pic.twitter.com/9ikVaFBX59 — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 8, 2020

В этом сезоне на счету Цыганкова сыгран 31 матч во всех турнирах и 11 забитых мячей. Также он принял участие в семи играх отбора на Евро-2020, отметившись 3 голами.

Добавим, что в феврале легендарный украинский форвард и тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко получил обновленную карту "кумира" в FIFA 20 с рейтингом 93.

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