Виктор Постол рассказал чем неудобный Хосе Рамирес, с которым он сразится за чемпионский пояс

Бывший чемпион мира Виктор Постол рассказал о предстоящем поединке с чемпионом по двум версиям Хосе Карлосом Рамиресом, который состоится 1 февраля 2020 года в китайском Хайкоу.

О подготовке к бою

Сейчас тренируюсь в Броварах, пока по две двухчасовые тренировки в день. 7 декабря я вылетаю в Лос-Анджелес на 7-8 недельную подготовку, где буду готовиться под руководством Фредди Роуча в его зале. Ничего менять в подготовке не собираюсь. Лагерь в США хорош тем, что я сосредоточен только на подготовке, не мешает семья и прочее.

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О Хосе Рамиресе

С моим будущим противником Рамиресом мы знакомы, у нас хорошие отношения, впервые познакомились в Филиппинах, в лагере Мэнни Пакьяо, у нас даже было несколько спаррингов. Потом мы встречались в Лос-Анджелесе, общались, но поскольку тогда английский я знал плохо, то разговор шел через переводчик на телефоне. Рамирес назойливый молодой, перспективный боец, мексиканец, любит лезть в зарубы, обладает жестким ударом. С Рамиресом нельзя стоять на месте, нужно постоянно двигаться. По нашим спаррингам я помню, что он любит идти в ближний бой, вязаться, а я высокий, мне это неудобно. Немного похож на Матиссе, но я бы сказал, что удар у Матиссе жестче. С Рамиресом можно боксировать, это не Кроуфорд.

Что известно о Хосе Рамиресе? Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.



В активе Хосе 17 побед нокаутом. Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

О бое в Китае

То, что бой будет проходить в Китае, мне только на руку. Бой в Лос-Анджелесе, это его публика, его судьи, в Китае будут нейтральные судьи. Плюс для него, как и для меня, это будет первый бой в Китае.

О дальнейшей карьере

Что касается дальнейшей карьеры, то я собираюсь выступать еще 3 года. Бой с Рамиресом я получил, как официальный претендент. Если проиграю, буду дальше подниматься в рейтингах и добиваться чемпионского боя. В моем послужном списке два поражения – абсолютному чемпиону Кроуфорд и победителю Суперсерии Тейлору.