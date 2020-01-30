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Выхрист дебютирует в профессионалах: дата боя и соперник

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Дебют Выхриста в профессионалах: дата и место боя / instagram.com/viktor_vykhryst/

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист дебютирует на профессиональном ринге. Виктор проведет первый профессиональный бой 8 февраля.

Украинец проведет бой в немецком городе Гёппинген на EWS Arena, сообщает пресс-служба EC Boxing.

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Соперником Виктора станет 34-летний непобедимый белорус Андрей Мазаник (13-10, 10 КО).

Поединок пройдет в андеркарте боя за титул IBO в тяжелом весе между южноафриканцем Кевином Лереном и немцем Фиратом Арсланом.

Выхрист объявил о переходе в профессионалы 29 января и уже на следующий день получил дебютного соперника.

На профессиональном ринге Виктор будет выступать не под своей фамилией, а как Виктор Фауст.

Виктор Выхрист – чемпион Европы-2017 года и победитель Европейских игр-2019 года.

Из-за перехода в профессионалы Виктор не примет участия в Олимпийских играх 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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