Виталий Кличко встретился с легендарными боксерами во время "Ночи чемпионов" в Лас-Вегасе

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Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мэр Киева и "вечный" чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко присоединился к благотворительной "Ночи чемпионов" в Лас-Вагасе. Там он встретился с немалым количество легендарных боксеров.

"Ночь чемпионов" – это благотворительный вечер, на котором собирают средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире. На этот раз он состоялся в Лас-Вегасе, куда пригласили и Виталия Кличко. Сам мэр Киева в то время находился с рабочей командировкой в США.

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Кроме легенды украинского бокса, на благотворительном вечере были и другие известные боксеры – Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі! В Лас-Вегасі відбулася «Ніч чемпіонів». Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші легенди боксу зібралися на благодійний вечір аби зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі. І, оскільки перебуваю у відрядженні в США, був радий долучитися до заходу та ще раз зробити промо Києву та Україні #wbcboxing #wbc

Публикация от Vitaliy Klichko (@v.klichko)

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Виталий Кличко
Источник: 24 канал
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