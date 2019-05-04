Виталий Кличко встретился с легендарными боксерами во время "Ночи чемпионов" в Лас-Вегасе
Мэр Киева и "вечный" чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко присоединился к благотворительной "Ночи чемпионов" в Лас-Вагасе. Там он встретился с немалым количество легендарных боксеров.
"Ночь чемпионов" – это благотворительный вечер, на котором собирают средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире. На этот раз он состоялся в Лас-Вегасе, куда пригласили и Виталия Кличко. Сам мэр Киева в то время находился с рабочей командировкой в США.
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Кроме легенды украинского бокса, на благотворительном вечере были и другие известные боксеры – Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.
Источник: 24 канал
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