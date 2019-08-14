Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 13 августа, были сыграны все ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поэтому определились все команды, которые продолжат борьбу за групповой этап ЛЧ.
К слову: Лига чемпионов: результаты матчей 13 августа
Всего за шесть путевок в групповой этап Лиги чемпионов поборются 12 команд. Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.
Пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов:
Динамо Загреб – Русенборг
ЧФР Клуж – Славия
Янг Бойз – Црвена Звезда
АПОЭЛ – Аякс
ЛАСК – Брюгге
Олимпиакос – Краснодар
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Источник: 24 канал
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