Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, были сыграны все ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поэтому определились все команды, которые продолжат борьбу за групповой этап ЛЧ.

К слову: Лига чемпионов: результаты матчей 13 августа

Всего за шесть путевок в групповой этап Лиги чемпионов поборются 12 команд. Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.

Пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Динамо Загреб – Русенборг
ЧФР Клуж – Славия
Янг Бойз – Црвена Звезда
АПОЭЛ – Аякс
ЛАСК – Брюгге
Олимпиакос – Краснодар

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Лига чемпионов: результаты матчей 13 августа
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Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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