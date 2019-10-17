Кто такая Влада Седан – девушка, покорившая сердце Александра Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко сделал предложение своей девушка Владе Седан. Все, что стоит знать об их отношениях, и кто же такая Влада Седан – в материале Спорт24.

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Влада Седан – от болельщицы до невесты Зинченко

Влада Седан (или же Влада Щеглова – настоящая фамилия девушки) стала известной в Украине в 2016 году. Тогда сборная Украины получила право выступить на Чемпионате Европы во Франции. Именно на трибунах французских стадионов и заметили красивую блондинку в форме сборной Украины и флагом.

Заприметили ее не только болельщики, но и журналисты, и футболисты. Поэтому вскоре Влада Седан начала работу на телеканалах "Футбол 1/2". Она одна из кореспонденток, которая работает на матчах сборной, когда берет послематчевые комментарии у футболистов и тренеров.

Параллельно она начала встречаться с футболистом, который принадлежал донецкому "Шахтеру" – Андреем Борячуком. Игрок тогда выступал за "Мариуполь". Они были с Зинченко знакомы (вместе начинали карьеру в донецком клубе). Поэтому часто отдыхали вместе большими компаниями. В 2018 году Зинченко віложил сториз в Instagram из Турции, где находился в отпуске вместе с бывшими партнерами по "Шахтеру" – Николаем Матвиенко, Вячеславом Таньковским, Андреем Борячуком и Александром Зубковым. Вот только тогда хавбек "Ман Сити" был единственным из компании, кто приехал на отдых без второй половинки. Напомним, тогда Седан еще была девушкой Борячука.

Начало отношений с Зинченко

Второй раз заговорили о Владе Седан в Украине 8 июня 2019 года. Тогда во Львове Украина разгромила Сербию 5:0. Седан брала послематчевые комментарии. Один из них именно у Зинченко. И футболист не сдержался и страстно поцеловал девушку в прямом эфире.

Видео поцелуя Зинченко и Седан в прямом эфире

После этого скрывать свои отношения стало делом бесполезным, поэтому пара начала открыто демонстрировать их. Они вместе отправились в отпуск в США.

Девушка часто приезжала к Зинченко в Манчестер, где он выступает.

Признание Зинченко Седан

Апогеем всего этого стало признание, которое Зинченко сделал на НСК "Олимпийский". Произошло это через день после матча сборной Украины против Португалии. Украинцы тогда победили и гарантировали себе выход на Евро-2020.

Как это было: Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020

Влада Седан в Instagram

Стоит отметить, что Влада Седан активно выкладывает фото в Instagram.