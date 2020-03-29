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Владелец команды НБА заболел коронавирусом

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Джеймс Долан заболел коронавирусом / Пресс-служба "Никс"

Владелец "Рейнджерс" и баскетбольных "Никс" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

По информации пресс-службы "Никс", 64-летний бизнесмен находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов.

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"Исполнительный председатель и главный исполнительный директор "Мэдисон Сквер Гарден Компани" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был в самоизоляции и почти не ощущал никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции", – говорится в сообщении.

Долан стал первым среди владельцев клубов НБА и НХЛ, у которого диагностировали COVID-19.

Баскетболисты, заболевшие коронавирусом

  • У игрока баскетбольного клуба "Реал" Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.
  • Игроки команды НБА "Юта" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. Причем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.
  • У игрока "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда обнаружили коронавирус.
  • В четырех игроков баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" обнаружили заболевание коронавирусом. Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.
  • Баскетболист НБА Джейсон Коллинз заболел коронавирусом.
  • Игрок женской НБА Сиди Уиз заразилась коронавирусом.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Спорт Коронавирус COVID-19 Баскетбол
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