Владелец команды НБА заболел коронавирусом
Владелец "Рейнджерс" и баскетбольных "Никс" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.
По информации пресс-службы "Никс", 64-летний бизнесмен находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов.
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"Исполнительный председатель и главный исполнительный директор "Мэдисон Сквер Гарден Компани" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был в самоизоляции и почти не ощущал никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции", – говорится в сообщении.
Долан стал первым среди владельцев клубов НБА и НХЛ, у которого диагностировали COVID-19.
Баскетболисты, заболевшие коронавирусом
- У игрока баскетбольного клуба "Реал" Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.
- Игроки команды НБА "Юта" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. Причем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.
- У игрока "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда обнаружили коронавирус.
- В четырех игроков баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" обнаружили заболевание коронавирусом. Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.
- Баскетболист НБА Джейсон Коллинз заболел коронавирусом.
- Игрок женской НБА Сиди Уиз заразилась коронавирусом.
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