Владелец команды НБА заболел коронавирусом

Владелец "Рейнджерс" и баскетбольных "Никс" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

По информации пресс-службы "Никс", 64-летний бизнесмен находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов.

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"Исполнительный председатель и главный исполнительный директор "Мэдисон Сквер Гарден Компани" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был в самоизоляции и почти не ощущал никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции", – говорится в сообщении.

Долан стал первым среди владельцев клубов НБА и НХЛ, у которого диагностировали COVID-19.

Баскетболисты, заболевшие коронавирусом

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